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AKTIE IM FOKUS: Lanxess setzen beeindruckende Kurs-Rally fort

25.03.26 09:38 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Lanxess haben am Mittwoch dank einer Kaufempfehlung von JPMorgan die Kurs-Rally der vergangenen beiden Tage eindrucksvoll fortgeführt. Mit fast zwölf Prozent Aufschlag auf 15,60 Euro führten sie die Gewinner im MDax mit großem Abstand an. Seit Wochenbeginn beläuft sich die Erholung auf gut ein Drittel. Am Montag war der Kurs auf ein Tief seit 17 Jahren gefallen war.

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JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess von 15 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Chemiekonzern dürfte größter Nutznießer der Chancen sein, die sich aus den anhaltenden Produktionsproblemen im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des Nahost-Kriegs ergeben, schrieb Experte Chetan Udeshi. Die Kölner seien einer von wenigen, wenn nicht der einzige, westliche Produzent in ihren wichtigsten Produktkategorien.

Zur Kurs-Rally dürfte aber auch eine hohe sogenannte Short-Quote beitragen, heißt es im Börsenhandel. So sei fast ein Drittel der Lanxess-Aktien leerverkauft. Spekulative Anleger setzen damit auf fallende Kurse. Steigen diese jedoch, kaufen die Short-Händler die Aktien am Markt zurück, um keine Verluste zu erleiden. Diese Nachfrage treibt den Aktienkurs zusätzlich nach oben./bek/stk

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DatumRatingAnalyst
08:01LANXESS OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026LANXESS HaltenDZ BANK
23.03.2026LANXESS SellUBS AG
20.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
20.03.2026LANXESS SellUBS AG
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08:01LANXESS OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026LANXESS BuyWarburg Research
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.03.2026LANXESS HaltenDZ BANK
20.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
06.03.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.03.2026LANXESS SellUBS AG
20.03.2026LANXESS SellUBS AG
20.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
19.03.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
19.03.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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