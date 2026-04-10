DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -3,1%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.809 +0,4%Euro1,1681 ±0,0%Öl101,5 +7,6%Gold4.724 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX mit kräftigen Abgaben erwartet -- Asiens Börsen fallen -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- ServiceNow, Lufthansa, Tesla, BVB im Fokus
Top News
Gescheiterte Friedensverhandlungen belasten: DAX mit deutlichen Verlusten erwartet Gescheiterte Friedensverhandlungen belasten: DAX mit deutlichen Verlusten erwartet
Neue Meme-Aktie? - Warum Experten beim SpaceX-IPO meme-artige Züge sehen Neue Meme-Aktie? - Warum Experten beim SpaceX-IPO meme-artige Züge sehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Lufthansa besonders unter Druck - Ölpreis und Pilotenstreik

13.04.26 08:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,67 EUR -0,34 EUR -4,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem allgemein unter Druck erwarteten Marktumfeld gaben die Aktien der Lufthansa am Montag im vorbörslichen Handel relativ deutlich nach. Neben den Entwicklungen im Nahen Osten, die den Ölpreis wieder nach oben treiben, leiden die Titel der Fluggesellschaft auch unter einer neuen Streikrunde der Piloten. Auf der Plattform Tradegate wurden die Aktien am Morgen vier Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs vom Freitag gehandelt. Der Kurs nähert sich damit wieder dem Niveau vor dem beschlossenen Waffenstillstand im Iran.

Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ziehen die Ölpreise wegen der daraufhin von US-Präsident Donald Trump angekündigten Seeblockade für iranische Schiffe wieder an. Der Analyst Alex Irving von Bernstein Research reduzierte in einer Branchenstudie sein Kursziel für die Fluggesellschaft, weil "Kerosinkosten die Gewinne verbrennen". Der Lufthansa macht zu Wochenbeginn auch die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zu schaffen, die bis Dienstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen hat./tih

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
08:21Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.04.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:21Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.04.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
19.03.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
19.03.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen