DAX23.990 +0,2%Est505.803 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 -2,3%Nas26.225 -1,5%Bitcoin66.111 -0,9%Euro1,1641 +0,1%Öl110,1 +0,6%Gold4.546 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Micron Technology 869020 Vonovia A1ML7J Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump droht Iran mit Zerstörung: DAX stabil -- Asiens Börsen in Rot -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield, Novo Nordisk, NEL im Fokus
Top News
Ölpreis-Schock schürt Ängste: DAX trotzt den schwachen US-Vorgaben Ölpreis-Schock schürt Ängste: DAX trotzt den schwachen US-Vorgaben
AstraZeneca-Aktie dennoch leichter: US-Zulassung für Blutdrucksenker Baxdrostat erhalten AstraZeneca-Aktie dennoch leichter: US-Zulassung für Blutdrucksenker Baxdrostat erhalten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Lufthansa folgt Branchenschwäche - Ryanair und Kühne im Blick

18.05.26 11:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
3,89 EUR -0,10 EUR -2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7,58 EUR -0,14 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ryanair
21,98 EUR -0,43 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wizz Air
10,74 EUR -0,36 EUR -3,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Lufthansa haben sich am Montag nicht dem schwachen Markt- und Branchenumfeld entzogen. Auch wenn in einem Medienbericht der mögliche Ausbau der Beteiligung durch den Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne thematisiert wurde, gab der Kurs der Fluggesellschaft um 1,8 Prozent nach. Der gesamteuropäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Travel & Leisure stand zeitgleich ähnlich deutlich im Minus.

Belastet wurde das Branchenumfeld von der Furcht vor einer erneuten Eskalation des Iran-Kriegs. Die Töne zwischen dem Iran und den USA werden wieder schärfer und dies treibt die Ölpreise weiter nach oben. Das bereitet gerade Fluggesellschaften wegen der verteuerten Treibstoffe große Sorgen. Die Unsicherheiten führten am Montag auch dazu, dass sich der irische Billigflieger Ryanair keine Gewinnprognose für das laufende Jahr zutraut.

Experten von JPMorgan und Bernstein Research gehen davon aus, dass nach den Nachrichten bei Ryanair mit sinkenden Analystenerwartungen zu rechnen ist. Die Titel des Billigfliegers büßten in Dublin mehr als drei Prozent ein. Sie erreichten ein Tief seit mehr als einem Jahr. An der Londoner Börse fielen im Ryanair-Sog auch easyJet um drei Prozent und Wizz Air um 4,5 Prozent.

Was die Anteile der Kühne Holding an der Lufthansa betrifft, wurde auf einen Artikel der "Neuen Zürcher Zeitung" verwiesen. Darin schließt Verwaltungsratspräsident Karl Gernandt den Erwerb weiterer Aktien innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht aus. Ein Händler sah darin aber keine Überraschung. Die aktuell 20 Prozent große Beteiligung diene der Umsetzung strategischer Ziele, hieß es. Die Holding ist bereits größter Einzelaktionär der Lufthansa./tih/bek/jha/

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Lufthansa BuyUBS AG
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.05.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen