AKTIE IM FOKUS: Lufthansa können hohe Kursgewinne nicht halten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa-Aktien haben am Dienstag ihre anfangs erneut sehr hohen Kursgewinne nicht halten können. Zeitweise waren die Anteile der Fluggesellschaft im schwächeren Dax (DAX 30) mit in der Spitze 12,56 Euro bis auf ein Hoch seit Ende Februar geklettert und hatten an der exponentiellen 200-Tage-Linie gekratzt als Indikator für den längerfristigen Trend.

Dann drehten sie ins Minus und verloren zuletzt gut eineinhalb Prozent auf 11,67 Euro. Seit ihrem Corona-Krisentief von Ende April haben sie aber 66 Prozent aufgeholt. Luftfahrt- und Tourismuswerte profitieren seit Tagen besonders stark von den Aufhebungen von Reisebeschränkungen. Jüngst pessimistischere Analystenstimmen zur Lufthansa taten dem Kursanstieg der vergangenen Tage keinen Abbruch.

Im täglichen Bernecker-Börsenbrief hieß es am Dienstag, eine Pause sei nun nötig. Die Autoren sehen den Airline-Sektor als einen der wichtigsten mit Blick auf die Frage, wie schnell die Welt zurück in die Normalität findet.

Am Dax-Abstieg der Lufthansa ändern die Kursgewinne seit dem Krisentief gleichwohl nichts mehr. Er ist besiegelt und wird zum 22. Juni vollzogen. Lufthansa landen dann im MDAX der mittelgroßen deutschen Börsenwerte./ajx/fba

