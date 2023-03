AKTIE IM FOKUS: Lufthansa-Rally geht dank erfreulichem Ausblick in nächste Runde

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf weiter anziehende Geschäfte hat die monatelange Rally der Lufthansa-Aktien (Lufthansa) weiter befeuert. Am Freitag legt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 5,36 Prozent auf 10,39 Euro zu und kostete erstmals seit 2020 wieder mehr als 10 Euro. Dies reichte für einen der vorderen Plätze im MDAX der mittelgroßen Werte. Dieser zog um 1,5 Prozent an.

Bei der Lufthansa geht es aktuell wieder aufwärts, was das Unternehmen positiv in die Zukunft blicken lässt. Denn nach zwei herben Verlustjahren in der Corona-Krise hat der Konzern 2022 im Tagesgeschäft wieder einen Milliardengewinn erzielt, wie das Unternehmen am Morgen mitteilte. Gründe dafür sind die Erholung der Ticketnachfrage sowie Rekordergebnisse bei Fracht und Wartung.

Für 2023 rechnet Vorstandschef Carsten Spohr damit auch dank weiterhin hoher Ticketpreise mit einer "deutlichen" Steigerung des um Sonderposten bereinigten operativen Gewinns (bereinigtes Ebit). Zudem bestätigte der Konzern die Ziele für 2024.

Analysten fanden lobende Worte. Der Ausblick impliziere beim bereinigten operativen Gewinn deutliches Aufwärtspotenzial für die Markterwartung. Für den bereinigten Barmittelzufluss gehe das Unternehmen angesichts steigender Investitionen zwar von einem Rückgang aus. Hier preise der Markt allerdings schon mehr als eine Halbierung ein.

Analyst Harry Gowers von der US-Bank JPMorgan sprach von insgesamt robusten Jahreszielen. Die Bilanz der Fluggesellschaft sei stark. Die Geschäftszahlen zum vierten Quartal hätten indes nicht überrascht.

Dank des Kurssprungs am Freitag haben die Aktien der Lufthansa mittlerweile seit Jahresbeginn gut ein Drittel an Wert gewonnen. Der MDax hat in diesem Zeitraum "lediglich" ein Plus von 15 Prozent geschafft.

Auch das charttechnische Bild hat sich weiter aufgehellt. So bewegen sich die Aktien nun deutlich über der 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend beschreibt. Bereits seit Oktober letzten Jahres bieten die 50- und die 200-Tage-Linien eine gute Unterstützung für den Kurs. Sie sind ein Maß für die mittel- beziehungsweise langfristige Entwicklung der Papiere./la/stw/mis