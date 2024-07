AKTIE IM FOKUS: Lufthansa trotz Gewinnwarnung nur leicht im Minus

Übernahmepläne: IAG will nach Air Europa auch eine Fluglinie in Südamerika

Delta Signals Trouble Despite Healthy Travel Demand And Record Traffic

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag

Heute im Fokus

Ruud van Nistelrooy neuer Co-Trainer bei Manchester United. Apple Vision Pro geht in Deutschland in den Handel. Geringere Investitionsbereitschaft der Kunden: Umsatzrückgang bei Ericsson. Nikola hat seinen Börsenverbleib vorerst gesichert. Kartellamt erlaubt Glaxo Kauf von CureVac-Covid-Impfstoff. Ein Monat So hat sich die NEL-Tochter Cavendish an der Börse bislang geschlagen. DHL ändert Paketpreise.