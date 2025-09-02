AKTIE IM FOKUS: Lufthansa unter Druck - Streikgefahr
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein zeitnah drohender Pilotenstreik hat am Mittwoch die Aktien der Lufthansa belastet. Im frühen Xetra-Handel sackte der Kurs um 3,1 Prozent ab. Die jüngste Abwärtstendenz setzte sich mit einem Tief seit vier Wochen fort. Erstmals seit Mai rutschte der Kurs wieder unter die 50-Tage-Linie. Diese stellt einen beliebten, mittelfristigen Trendindikator dar.
Am Vortag kurz vor Börsenschluss war bekannt geworden, dass sich die Piloten für einen Streik vorbereiten. Aus einem Schreiben an die Mitglieder geht hervor, dass Verhandlungen zur betrieblichen Altersversorgung von der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit für gescheitert erklärt wurden. Demnach wurde beim Gewerkschaftsvorstand bereits die Urabstimmung beantragt.
Dass die Lufthansa laut Mitteilung vom Mittwoch mit der Ausgabe von 600 Millionen Euro schweren Wandelanleihen die Rückzahlung älterer Schuldverschreibungen finanzieren will, hinterließ indes keine Spuren. Solche Transaktionen sind normal./tih/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.07.2025
|Lufthansa Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.2025
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|25.06.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen