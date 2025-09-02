AKTIE IM FOKUS: Lufthansa unter Druck - Streikgefahr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein zeitnah drohender Pilotenstreik hat am Mittwoch die Aktien der Lufthansa belastet. Im frühen Xetra-Handel sackte der Kurs um 3,1 Prozent ab. Die jüngste Abwärtstendenz setzte sich mit einem Tief seit vier Wochen fort. Erstmals seit Mai rutschte der Kurs wieder unter die 50-Tage-Linie. Diese stellt einen beliebten, mittelfristigen Trendindikator dar.

Am Vortag kurz vor Börsenschluss war bekannt geworden, dass sich die Piloten für einen Streik vorbereiten. Aus einem Schreiben an die Mitglieder geht hervor, dass Verhandlungen zur betrieblichen Altersversorgung von der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit für gescheitert erklärt wurden. Demnach wurde beim Gewerkschaftsvorstand bereits die Urabstimmung beantragt.

Dass die Lufthansa laut Mitteilung vom Mittwoch mit der Ausgabe von 600 Millionen Euro schweren Wandelanleihen die Rückzahlung älterer Schuldverschreibungen finanzieren will, hinterließ indes keine Spuren. Solche Transaktionen sind normal./tih/mis