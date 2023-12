AKTIE IM FOKUS: Macy's schnellen hoch - Bericht über Übernahmeofferte

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Eine mögliche Übernahme von Macy's hat die Aktien des weltbekannten Kaufhauses am Montag vorbörslich nach oben schnellen lassen. Ihr Kurs stieg in New York um bis zu 22 Prozent auf 21,15 US-Dollar. Zuletzt betrug das Plus noch knapp ein Fünftel.

Wie das "Wall Street Journal" und die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, wollen die Investoren Arkhouse Management und Brigade Capital Management 21 Dollar je Anteilsschein bieten. In Summe macht das rund 5,8 Milliarden Dollar (5,4 Mrd Euro).

Die Beteiligungsgesellschaften planten, Macy's von der Börse zu nehmen. Damit setzten sie darauf, dass eine Trendwende als nicht börsennotiertes Unternehmen besser zu erreichen sei.

Nach Ansicht des Analysten Jay Sole von der Schweizer Bank UBS dürften Anleger an der Börse das Interesse der Beteiligungsgesellschaften als glaubwürdig erachten. Kaufhäuser seien im vergangenen Jahrzehnt immer wieder in den Fokus aktivistischer Investoren geraten - also solcher, die versuchen, die Geschäftspolitik zu beeinflussen. Dies habe allerdings selten die erhofften Kurszuwächse gebracht.

Die kolportierte Offerte für Macy's sehe aber nicht nach einem Agieren solcher aktivistischen Investoren aus, schreibt Sole. So berichte das "WSJ" über den Brief einer Investmentbank, der ausreichend Finanzen signalisiere, um den Deal über die Ziellinie zu bringen. Zudem hätten die beiden Beteiligungsgesellschaften signalisiert, dass auch eine höhere Offerte nicht ausgeschlossen sei - je nachdem, was die genaue Prüfung der Bücher von Macy's ergebe.

Macy's ist eine Institution des amerikanischen Einzelhandels mit mehreren hundert Kaufhäusern. Über die Grenzen der USA hinaus ist der Konzern auch als Veranstalter der Parade mit riesigen Ballons in New York zum Thanksgiving-Feiertag Ende November bekannt.

Allerdings steht Macy's wie andere Kaufhaus-Betreiber unter dem starken Konkurrenzdruck durch den Online-Handel. Im vergangenen Quartal sank der Umsatz des Konzerns im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 4,86 Milliarden Dollar. Der Gewinn brach um 60 Prozent auf 43 Millionen Dollar ein.

Vor dem absehbaren Kurssprung am Montag hatten die Aktien von Macy's im bisherigen Jahresverlauf um fast 16 Prozent nachgegeben./mis/so/ag/stw