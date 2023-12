AKTIE IM FOKUS: MDax-Absteiger ProSiebenSat.1 auch im SDax unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) kommen am Mittwoch nach einem schwachen Ausblick auch in ihrem neuen Index SDAX nicht vorwärts. In den Kleinwerteindex waren sie jüngst aus dem MDAX der mittelgroßen Unternehmen abgestiegen. Am Vormittag verloren die Titel des Medienkonzerns als Index-Schusslicht 6,8 Prozent auf 5,72 Euro.

Die Analysten der US-Bank Goldman Sachs bemängelten insbesondere das Ziel des Managements, im kommenden Jahr nur ein stabiles operatives Ergebnis auf bereinigter Basis erzielen zu wollen. Laut Branchenexpertin Lisa Yang ging der Markt bisher von einem Wachstum beim Betriebsergebnis von acht Prozent aus. Auch ein Händler sprach am Morgen von schwachen 2024er-Zielen im Vergleich zu den Erwartungen.

Mit dem aktuellen Kursminus ist die bis Mitte des Monats verzeichnete Kurserholung wieder aufgezehrt. Seit Jahresanfang haben die Papiere 31,5 Prozent an Wert eingebüßt. Vor allem von Ende Juli bis Ende Oktober war es steil abwärts gegangen, der Kurs hatte sich in dieser Zeit fast halbiert. Dass ProSiebenSat.1 im Jahr 2024 mit einer leichten Erholung der wichtigen Werbeumsätze rechnet, erwies sich zur Wochenmitte nicht als Treiber.