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AKTIE IM FOKUS: Medios-Erholung kommt nach Fünfjahreszielen an eine Grenze

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medios AG
11.30 EUR 0.36 EUR 3.29 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Vorstellung von Fünfjahresziele hat am Dienstag der Erholung der Aktien von Medios nur zeitweise reichlich frischen Schwung verliehen. Die jüngste Rally von ihrem Tief seit 2017, das in der Vorwoche knapp unter der 10-Euro-Marke eingestellt worden war, ging zunächst weiter. Im Tageshoch bedeuteten 11,50 Euro einen Kursanstieg um insgesamt 15 Prozent binnen vier Handelstagen. Damit erreichte die Erholung aber zunächst ihren vorläufigen Zenit, bevor er ins Minus drehte. Zuletzt notierten die Papiere prozentual unverändert; für 2026 steht damit aber wieder ein Kursverlust von fast einem Viertel auf dem Zettel.

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Vorübergehend waren die am Dienstag anlässlich eines Kapitalmarkttags vorgestellten Ambitionen des Pharmaunternehmens für das Jahr 2031 gut angekommen. Medios will den Umsatz von 2,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr bis dahin auf rund 3,1 Milliarden Euro steigern. Zugleich soll sich in diesem Zeitraum das operative Ergebnis auf rund 170 Millionen Euro verdoppeln. Mit der Strategie "Medios Next Level" peilt das Unternehmen eine Neupositionierung an, die neben Spezialpharma-Produkten auf Pharma-Dienstleistungen setzt./tih/mis

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Datum Rating Analyst
13.08.26 Medios Buy Warburg Research
13.08.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Medios Buy Warburg Research
29.07.26 Medios Buy Deutsche Bank AG

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