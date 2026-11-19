FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Ankündigung von Aktienrückkäufen hat den Aktien von Medios am Donnerstag eine sprunghafte Erholung beschert. Im frühen Xetra-Handel legte der Kurs des Pharmaunternehmens um mehr als neun Prozent zu. Er kehrte dabei nach einigen Tagen zurück über die 11-Euro-Marke. Damit wurde ein Puffer geschaffen zur 10-Euro-Marke, die seit Mitte September mehrfach in Gefahr geraten war. Darunter hätte den Aktien ein Tief seit 2017 gedroht.

Werbung

Das Spezialpharma-Unternehmen will bis zu 1,5 Millionen eigene Aktien über die Börse kaufen, was einem Volumen von insgesamt bis zu 19 Millionen Euro entspricht. Das Programm beginne an diesem Donnerstag und laufe längstens ein Jahr, hieß es in der Mitteilung.

Michael Kuhn von der Deutschen Bank schrieb in einem Kommentar, dies sei angesichts der aktuellen Aktienbewertung ein vernünftiger Schritt. Medios wolle zudem die im abgelaufenen, alten Programm erworbenen Aktien einziehen, was die Anzahl der ausstehenden Aktien dauerhaft verringern werde. Damit entfällt dann jeweils mehr Gewinn auf die verbliebenen Anteilsscheine./tih/mis