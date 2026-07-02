DAX 25.426 -0,1%ESt50 6.255 -0,5%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,45 -0,5%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 56.440 +0,7%Euro 1,1397 +0,0%Öl 86,9 +3,3%Gold 4.037 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIE IM FOKUS: Medios stürzen nach Gewinnwarnung ab

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medios AG
10.94 EUR -0.64 EUR -5.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Gewinnwarnung von Medios hat den Aktienkurs des Herstellers von Spezialpharmazeutika am Mittwoch auf Talfahrt geschickt.

Werbung

Mit einem Abschlag von 7,7 Prozent auf 11,30 Euro fielen sie auf den tiefsten Stand seit April vergangenen Jahres. Sie waren der größte Kursverlierer im SDAX der kleineren Börsentitel.

Die Reform des deutschen Gesundheitswesens und die Preise lasteten auf den Ergebnissen des Unternehmens, schrieb Michael Kuhn von der Deutschen Bank. Der Mittelwert des gesenkten Zielkorridors für den operativen Gewinn (Ebitda) liege um etwa acht Prozent unter der Konsensschätzung.

Die Probleme lägen bei den Preisen, der Produktpalette und den Margen, nicht aber bei der Nachfrage./bek/zb

Aktuelle Medios Aktie News

Werbung

Medios Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Medios nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.05.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 Medios Buy Deutsche Bank AG