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AKTIE IM FOKUS: Medios verlieren nach Zahlen zweistellig - Ergebnis enttäuscht

26.03.26 10:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gerade unter den Nebenwerten sind am Donnerstag einige Kandidaten nach Geschäftszahlen heftig unter Druck geraten. Dazu zählen auch Medios, die sich mit 10 Prozent Minus auf 12,22 Euro wieder auf ihrem Zwischentief aus dem vergangenen Herbst bei knapp über 12 Euro nähern.

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Seit Mitte Februar verloren die Anteilsscheine des Spezialisten für chronische und seltene Erkrankungen inzwischen 30 Prozent.

Das operative Ergebnis des vierten Quartals 2025 verfehlte die Erwartungen. Verantwortlich war laut dem Warburg-Experten Yannik Siering eine geringere Profitabilität im Bereich patientenindividueller Therapien.

Den neuen Finanzchef ab Mitte April lobte er. Stefan Bauerreis bringe enorme Expertise aus dem Management von Sartorius (Sartorius vz) und Schaeffler mit./ag/stk

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