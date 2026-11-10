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AKTIE IM FOKUS: Medios wird vorsichtiger - Aktie schwächelt - Chart-Bild wackelt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medios AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) -

Medios wird vorsichtiger - Aktie schwächelt - Chart-Bild wackelt

p> Die Aktien von Medios sind am Dienstag nach Geschäftszahlen und einer vorsichtigeren Prognose unter Druck geraten. Mit einem Kursverlust von 7,2 Prozent auf 10,58 Euro rutschten sie als SDAX-Schlusslicht unter die für den mittelfristigen Trend wichtige 100-Tage-Linie und testeten die Unterstützung bei den 21- und 50-Tage-Linien, die für die kurzfristigere Entwicklung bedeutsam sind. Unter der 10-Euro-Marke drohen den Aktien Tiefstände seit dem Jahr 2017.
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Von den seit Ende Oktober verbuchten Kursgewinnen haben die Medios-Papiere mit dem Minus weit mehr als 62 Prozent korrigiert. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt der Kursverlust 27 Prozent, wogegen der deutsche Nebenwerte-Index noch 5,7 Prozent im Plus steht.

Medios hatte für die ersten neun Monate des Jahres einen Einbruch des Nettoergebnisses um ein Drittel berichtet, wogegen der Umsatz um fast 7 Prozent zulegte. Für letzteren bestätigte das Unternehmen sein Jahresziel. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda pre), das von Januar bis September um 5 Prozent gesunken war, erwartet Medios nun aber einen Wert am unteren Ende der bereits im Sommer gesenkten Spanne von 88 bis 92 Millionen Euro./gl/ajx/jha/

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Medios Buy Warburg Research
30.09.26 Medios Buy Deutsche Bank AG

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