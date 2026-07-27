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AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz legen zu - 'Quartalszahlen gut genug'

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
47.00 EUR 1.38 EUR 3.02 %
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) dürften den Papieren des Autobauers am Dienstag Schwung verleihen.

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Vorbörslich auf Tradegate ging es um 2,2 Prozent hoch auf 46,33 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit nehmen sie ihr Juli-Hoch ins Visier. Der Abwärtstrend seit Jahresbeginn bleibt derweil intakt.

Mercedes kappte nach einem schwachen Quartal zwar die Umsatzprognose, das Pkw-Margenziel steht aber.

Die Zahlen seien gut genug, um den Kurs anzutreiben, sagte ein Händler. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sprach gar von einem insgesamt starken Quartal der Stuttgarter./ajx/mis

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DatumRatingAnalyst
08:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research