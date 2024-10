AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz vorbörslich unter Druck - Automarge enttäuscht

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) revidieren nach Quartalszahlen am Freitag vorbörslich wieder ihre Vortagsgewinne. Im Tradegate-Handel sank der Kurs am Morgen um 2,4 Prozent unter den Vortagsschlusskurs auf Xetra. Mit vorbörslich gezahlten 56,95 Euro drohen die Papiere unter die 21-Tage-Linie abzurutschen, die zuletzt bei 57,45 Euro verlief.

Am Markt hieß es, die erzielte Profitabilität in der Automobil-Kernsparte sei enttäuschend. Mit Pkw erzielte der Konzern im dritten Quartal nur eine operative Gewinnmarge von 4,7 Prozent. Konzernchef Ola Källenius hatte die Experten für das zweite Halbjahr auf eine Marge von um die 6 Prozent eingestellt.

Börsianer stellen sich die Frage, was in der Bedeutung überwiegt: Die Margenschwäche oder ein starker Free Cashflow, den der JPMorgan-Analyst Jose Asumendi in einem ersten Kommentar hervorhob. Investoren scheinen ihr Augenmerk zunächst stärker auf die Marge zu legen.

Patrick Hummel von der UBS folgerte, operativ sei das Ergebnis von "niedrigerer Qualität". Änderungen an den im September gekappten Zielsetzungen hätten sich nicht mehr ergeben. Für das vierte Quartal impliziere dies eine 8-prozentige Marge, errechnete der Experte./tih/niw/jha/