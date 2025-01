AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz ziehen an - Anleger haken Absatzzahlen wohl ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) haben sich am Freitag mit deutlichem Kursplus gegen ihren seit April laufenden Abwärtstrend gestemmt. Der Bodenbildungsversuch läuft damit weiter. Zuletzt gewannen die Papiere an der DAX-Spitze 2,4 Prozent. Der Autobauer verkaufte im abgelaufenen Jahr weniger Fahrzeuge als im Vorjahr. In der jüngsten Kurs-Schwäche dürfte dies bereits eingepreist sein.

Die Aktien von Mercedes-Benz kletterten mit diesem Kurszuwachs auch im europäischen Autosektor auf den ersten Platz. Der Sektor gewann unter den besten Branchen der Stoxx-600-Übersicht 0,6 Prozent.

2024 war für die zyklische Automobilbranche ein Jahr zum Vergessen. In China hatten viele Hersteller Probleme. Zuletzt belasteten Ankündigungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump, hohe US-Importzölle auf Autos zu verhängen.

Entscheidend bei Mercedes-Benz sei nun der Ausblick für die Margen im Jahr 2025, schrieb Analyst Jose Asumendi von JPMorgan. Er rechnet hier im Auto-Geschäft mit 6 bis 8 Prozent. Mercedes sollte schon auch 8 Prozent prognostizieren, um mittelfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, fordert der Experte. Die Quartalszahlen am 20. Februar seien das nächste wichtige Ereignis.

Bei einem Kursziel von 68 Euro stuft der Experte die Aktien weiterhin mit "Overweight" ein/ajx/mis