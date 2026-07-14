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AKTIE IM FOKUS: Merck KGaA auf Hoch seit Januar 2025 - Erneut höhere Jahresziele

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Merck KGaA
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Merck KGaA auf Hoch seit Januar 2025 - Erneut höhere Jahresziele Die Aktien der Merck KGaA (Merck) haben am Donnerstag nach gut einem Monat wieder einen neuen Höchststand seit Januar 2025 erreicht. Der Chemie- und Pharmakonzern überzeugte die Anleger mit einem unerwartet starken Quartal und erneut angehobenen Jahreszielen. Dies trieb den Kurs in der Spitze um 2,6 Prozent auf 148,80 Euro hoch. Dann wurde es wieder etwas ruhiger, die Aktien blieben aber mit einem Prozent im Plus. Sie zeigten sich damit besser als der DAX mit nur knappen Gewinnen.

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Merck-Chef Kai Beckmann erwartet 2026 nun einen Umsatz von 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro, nachdem die Prognose im Mai bereits erhöht worden war. Die Grundlage dafür waren starke Zahlen, die der Analyst Richard Vosser von JPMorgan neben dem Ausblick erwähnte. Er rechnet damit, dass die diesjährigen Konsensschätzungen um zwei Prozent steigen werden. James Vane-Tempest von Jefferies hob hervor, dass alle drei Geschäftsbereiche besser als erwartet abgeschnitten hätten. Dies sei ein Punkt, der am Markt wohl auch gut ankomme, so der Experte.

Sah es im Juli so aus, als ob die Rally beim ehemaligen Jahreshoch von 148,65 Euro ihr Ende erreicht hatte, kann Merck die Anleger nun eines Besseren belehren. Seit dem Vormonats-Tief bei gut 130 Euro haben die Aktien in der Spitze wieder mehr als 14 Prozent zugelegt./tih/jha/

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DatumRatingAnalyst
28.07.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
20.07.26 Merck Buy UBS AG
26.06.26 Merck Buy UBS AG
26.06.26 Merck Equal Weight Barclays Capital