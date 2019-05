AKTIE IM FOKUS: Metro sacken ab - Analyst: Umsatzmix enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Handelskonzerns Metro ADE000BFB0019> sind am Donnerstag nach der Vorlage von Quartalszahlen auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten eingeknickt. Sie sackten als Schlusslicht im Index der mittelgroßen Werte MDAX um 5,23 Prozent auf 14,31 Euro ab.

Trotz der Fortschritte beim geplanten Verkauf der Supermarktkette Real habe die Metro im Kerngeschäft weiterhin mit Problemen zu ringen, erklärte Analyst Borja Olcese von der Bank JPMorgan.

Der Umsatz habe im zweiten Geschäftsquartal zwar die Erwartungen insgesamt erfüllt, allerdings habe der Mix enttäuscht. So sei es etwa in Asien besser gelaufen, in Russland und Deutschland aber schlechter./mis/fba

