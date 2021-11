AKTIE IM FOKUS: Morphosys nach Zahlen auf Sinkflug - Mehrjahrestief

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 36,75 EUR

-4,77% Charts

News

Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Biotechnologie-Unternehmens MorphoSys haben nach den am Vorabend vorgelegten Zahlen ihre jüngste Talfahrt forciert. Der Kurs war am Vormittag zeitweise um fast elf Prozent auf 34,24 Euro abgerutscht und erreichte den tiefsten Stand seit 2016. Zuletzt konnte sich der Kurs etwas erholen, lag aber am Mittag mit 35,91 Euro immer noch sechseinhalb Prozent im Minus.

Analyst Vineet Agrawal von der Citigroup urteilte am Donnerstag in einer Studie, die Aktie lasse weiter einen zeitnahen Kurstreiber vermissen. Das Papier gehört seit einiger Zeit zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Seit dem Mehrjahreshoch von 146,30 Anfang 2020 ging es um rund 75 Prozent nach unten - mehr hat in dem Zeitraum kein anderer deutscher Standardwert verloren. Das Unternehmen ist an der Börse nur noch rund 1,2 Milliarden Euro wert.

Wegen des Kursverfalls stieg das Unternehmen im September auch aus dem MDAX in den SDAX ab./zb/tih