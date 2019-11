AKTIE IM FOKUS: Morphosys setzen starken Lauf fort

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 106,90 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Morphosys-Aktien (MorphoSys) haben am Dienstag an ihre starke Entwicklung zum Wochenauftakt angeknüpft. Mit in der Spitze 107,90 Euro erreichten sie wieder das Kursniveau aus der ersten Septemberhälfte. Zuletzt kosteten sie 107,60 Euro und verdrängten mit plus 5,28 Prozent den bisherigen MDax-Spitenreiter (MDAX) Aurubis vom ersten Platz in dem Index der mittelgroßen deutschen Börsenwerte.

Auslöser der jüngsten Kursgewinne war ein am Montag bekannt gegebener Zwischenerfolg einer Studie mit dem Antikörper Tafasitamab. Händler sprachen nun von Anschlusskäufen in einem positiven Börsenumfeld.

Mit Blick auf den bisherigen Verlauf der B-MIND-Studie zeichne sich für den Antikörper gegen Lymphdrüsenkrebs das optimale Szenario ab, schrieb Analyst Konstantinos Aprilakis von der Deutschen Bank in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rät mit einem Kursziel von 129 Euro weiter zum Kauf der Morphosys-Anteile./ajx/mis