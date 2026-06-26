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AKTIE IM FOKUS: Nagarro bei Tradegate knapp unter Gebot von Persistent

29.06.26 08:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Übernahmeangebot haben sich die Aktien von Nagarro (Nagarro SE) am Montag vorbörslich fast verdoppelt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des IT-Dienstleisters bis auf 79,30 Euro, blieben damit aber leicht unter der Persistent-Offerte aus Indien in Höhe von 81 Euro je Aktie.

Der Konkurrent Persistent (Persistent Systems) ist damit bereit, etwas mehr als eine Milliarde Euro zu zahlen. Persistent selbst geriet im indischen Handel unter Druck und kommt noch auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 6,4 Milliarden Euro.

Persistent will mindestens die Hälfte der Anteile erwerben. Rund 20 Prozent der Anteile hat sich das indische Unternehmen von der Gründerfamilie gesichert und damit bereits einen großen Schritt in Richtung der 50 Prozent geschafft./ag/stk/zb

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18.05.2026Nagarro SE BuyWarburg Research
15.05.2026Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
25.03.2026Nagarro SE BuyWarburg Research
24.03.2026Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.01.2022Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
15.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
21.09.2021Nagarro SE HoldWarburg Research
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