AKTIE IM FOKUS: Nagarro unter größten SDax-Verlierern nach gekapptem Margenziel
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorsichtigere Margenziele für das Gesamtjahr haben am Donnerstag bei den Nagarro (Nagarro SE)-Aktien Spuren hinterlassen. Die Titel des IT-Dienstleisters gehörten mit einem Abschlag, der im frühen Handel bis zu neun Prozent groß war, zu den schlechtesten Werten im Kleinwerte-Index SDAX. Während sich dieser zuletzt mit 0,7 Prozent im Plus bewegte, konnten Nagarro ihr Minus bis zur Mittagszeit etwas auf 4,2 Prozent eindämmen.
Das Unternehmen rechnet damit, dass 2025 nur noch 13,5 bis 14,5 Prozent vom Umsatz als bereinigtes Ergebnis hängen bleiben. Zuvor hatte die Planung bei bis zu 15,5 Prozent gelegen. Auch für den Umsatz zeigte sich das Unternehmen aufgrund der Wechselkurs-Einflüsse zurückhaltender.
Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies erklärte, dass sich der schwache US-Dollar im zweiten Quartal stark auf die Profitabilität ausgewirkt habe. Der Nettogewinn sei außerdem durch einen Steuereffekt belastet worden. Comtesse zufolge liegt der Analystenkonsens aber schon im Rahmen der neuen Ziele, sodass sich keine größeren Kürzungen anbahnten./tih/jha/
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|Nagarro SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.2025
|Nagarro SE Buy
|Warburg Research
|26.05.2025
|Nagarro SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.2025
|Nagarro SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.2025
|Nagarro SE Buy
|Warburg Research
