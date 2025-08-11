DAX24.280 +0,4%ESt505.403 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.870 -1,4%Euro1,1692 -0,1%Öl65,79 +0,1%Gold3.353 -0,1%
AKTIE IM FOKUS: Nagarro unter größten SDax-Verlierern nach gekapptem Margenziel

14.08.25 12:10 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorsichtigere Margenziele für das Gesamtjahr haben am Donnerstag bei den Nagarro (Nagarro SE)-Aktien Spuren hinterlassen. Die Titel des IT-Dienstleisters gehörten mit einem Abschlag, der im frühen Handel bis zu neun Prozent groß war, zu den schlechtesten Werten im Kleinwerte-Index SDAX. Während sich dieser zuletzt mit 0,7 Prozent im Plus bewegte, konnten Nagarro ihr Minus bis zur Mittagszeit etwas auf 4,2 Prozent eindämmen.

Das Unternehmen rechnet damit, dass 2025 nur noch 13,5 bis 14,5 Prozent vom Umsatz als bereinigtes Ergebnis hängen bleiben. Zuvor hatte die Planung bei bis zu 15,5 Prozent gelegen. Auch für den Umsatz zeigte sich das Unternehmen aufgrund der Wechselkurs-Einflüsse zurückhaltender.

Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies erklärte, dass sich der schwache US-Dollar im zweiten Quartal stark auf die Profitabilität ausgewirkt habe. Der Nettogewinn sei außerdem durch einen Steuereffekt belastet worden. Comtesse zufolge liegt der Analystenkonsens aber schon im Rahmen der neuen Ziele, sodass sich keine größeren Kürzungen anbahnten./tih/jha/

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
11:46Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
26.05.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
29.04.2025Nagarro SE BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2025Nagarro SE BuyWarburg Research
14.01.2022Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
15.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2021Nagarro SE HoldJefferies & Company Inc.
21.09.2021Nagarro SE HoldWarburg Research
