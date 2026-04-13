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AKTIE IM FOKUS: Nemetschek sehr schwach - 'Kauf von HCSS belastet Bewertung'

14.04.26 15:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
57,85 EUR 0,55 EUR 0,96%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nemetschek (Nemetschek SE) haben am Dienstag im freundlichen Gesamtmarkt nach der angekündigten Übernahme von HCSS deutlich nachgegeben. Nach Gewinnen zum Handelsstart ging es nach und nach abwärts.

Am frühen Nachmittag verloren die Papiere des auf die Bauindustrie spezialisierten Softwareanbieters 3,6 Prozent auf 57,45 Euro. Seit Jahresbeginn haben sie bereits rund 38 Prozent eingebüßt und sind schwächster Wert im MDAX, dem Index der 50 mittelgroßen Unternehmen unterhalb des DAX.

Analyst Charles Brennan von Jefferies sieht den preislich von Nemetschek nicht bezifferten Kauf des US-Unternehmens Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) kritisch. Auch wenn die Transaktion strategisch sinnvoll sei, gehe sie zu Lasten der Bewertung und einer höheren Komplexität, schrieb er. In einer Branche, die um das Interesse der Investoren ringe, dürfte die zusätzliche Komplexität kaum auf Gegenliebe stoßen./ck/jha/

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