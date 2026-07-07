AKTIE IM FOKUS: Nemetschek zollen jüngstem Kursaufschwung Tribut

30.07.26 09:43 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Zahlen von Nemetschek (Nemetschek SE) haben am Donnerstag für weitere Kursgewinne nicht mehr gereicht. Die Papiere verloren im frühen Xetra-Handel 6,5 Prozent und zollten damit ihrem zuletzt starken Lauf Tribut. In vier Handelstagen hatten sie sich um fast ein Fünftel verteuert.

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Der Bausoftware-Konzern habe sich im zweiten Quartal beim Umsatz aus eigener Kraft besser entwickelt als erwartet, kommentierte Analyst Joseph George von JPMorgan die Geschäftsentwicklung. Der operative Gewinn (Ebitda) liege auf den ersten Blick zwar unter der Erwartung, doch erscheine die zugrunde liegende Entwicklung deutliche robuster.

Nemetschek hatte in dieser Woche bereits nach der Übernahme des US-Anbieters HCSS seine Jahresprognose angepasst. So soll der Zukauf zum Umsatzplus währungsbereinigt zusätzlich rund 6 Prozentpunkte beitragen. Organisch, also ohne den Zukauf gerechnet, soll das Umsatzwachstum weiterhin bei 14 bis 15 Prozent liegen. Nemetschek bestätigte am Donnerstag den Ausblick./ajx/jha/