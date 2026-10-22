AKTIE IM FOKUS: Nestle-Aktien legen nach starken Zahlen zu
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien von Nestle (Nestlé) haben am Donnerstag im frühen Handel Gewinne verzeichnet. Mit einem Anstieg von 1,8 Prozent befindet sich der Wert auf Kurs in Richtung des bisherigen Jahreshochs aus dem Juli. Der Nahrungsmittelkonzern hatte mit seinen Wachstumszahlen die Erwartungen von Analysten geschlagen.
Die Experten von Bernstein werteten die Zahlen zum dritten Quartal als "weiteren wichtigen Schritt bei der operativen Trendwende". Bei JPMorgan sieht man Nestle nach vier Jahren mit praktisch stagnierendem Mengenwachstum auf dem "Weg zu einer nachhaltigen Erholung". Als Wermutstropfen bezeichneten Analysten die bevorstehende Dekonsolidierung des Russland-Geschäftes. Dieses hat laut Nestle rund drei bis vier Prozent zum Gewinn beitragen./uh/tt/AWP/mf/jha/
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