AKTIE IM FOKUS: Nestle klettern nach Zahlen an Spitze von Schweizer Leitindex

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien des Lebensmittelkonzerns Nestle (Nestlé) sind am Freitag nach Vorlage der Halbjahreszahlen für 2019 an die Spitze des Schweizer Leitindex SMI geklettert. Mit einem Plus von zuletzt 2,15 Prozent markierten sie denn auch ein neues Rekordhoch von 104,54 Schweizer Franken. Seit Jahresbeginn haben die Papiere damit fast ein Drittel dazugewonnen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs beließ die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Franken. Das zweite Quartal hätte den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst John Ennis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er betonte, dass der Nahrunsgmittelkonzern mit seinem Umsatzwachstum die Konkurrenz hinter sich lasse.

Von Januar bis Juni steigerte der Konzern unter anderem dank gut laufender Geschäfte in den USA und Brasilien seine Erlöse aus eigener Kraft um 3,6 Prozent. Analysten hatten zwar mit etwas mehr Umsatz gerechnet - bei der operativen Marge von 17,1 Prozent übertraf der Konzern allerdings die Erwartungen. Die Jahresziele bestätigte Nestle./kro/jha/

