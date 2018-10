AKTIE IM FOKUS: Netflix ziehen an - Anleger feiern deutlichen Nutzerzuwachs

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Netflix sind am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel um rund 9 Prozent auf 378,31 US-Dollar in die Höhe geschnellt. Der Videostreaming-Dienst war nach einem mäßigen zweiten Quartal wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Mit einem unerwartet kräftigem Nutzerzuwachs im dritten Jahresviertel widerlegte das Unternehmen seine Zweifler.

Netflix habe sowohl auf dem heimischen Markt als auch im Ausland die Markterwartungen übertroffen, da die Korrelation zwischen den Ausgaben für Programminhalte und dem Nutzerwachstum das sechste Quartal in Folge Bestand habe, schrieb Analyst Heath Terry von der Bank Goldman Sachs. Terry und viele andere Experten erhöhten die Kursziele für die Aktien./la/fba