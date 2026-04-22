DAX 24.931 -0,3%ESt50 6.265 -0,0%MSCI World 4.877 +0,4%Top 10 Crypto 8,38 -0,6%Nas 26.269 +0,6%Bitcoin 55.839 -1,1%Euro 1,1465 -0,0%Öl 84,2 -0,8%Gold 4.034 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AKTIE IM FOKUS: Nordea dreht in Plus - Barclays: An Zahlen nicht auszusetzen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp Registered Shs
16.98 EUR 0.05 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

HELSINKI (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordea (Nordea Bank Abp Registered) haben am Donnerstag im frühen Handel geschwächelt. Nach anfänglich stärkeren Abgaben legte das Papiere zuletzt um 0,7 Prozent zu. Die Zahlen zum zweiten Quartal waren damit allerdings noch nicht in der Lage, den Wert auf neue Hochs zu treiben. Stattdessen bewegte sich der Titel in etwa weiterhin seitwärts.

Werbung

Die Analysten von Barclays hatten an den Zahlen zwar nichts auszusetzen, fanden aber auch keine großen Neuigkeiten. Zudem habe es keine weiteren Informationen zu dem laufenden Aktienrückkaufprogramm gegeben, was enttäuschend sei. Derzeit gebe es aussichtsreichere Titel unter den europäischen Banken./mf/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle Nordea Aktie News

Werbung

Nordea Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordea nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08.07.13 Nordea AB kaufen UBS AG
20.03.13 Nordea AB halten Exane-BNP Paribas SA
10.12.12 Nordea AB underperform Exane-BNP Paribas SA
28.11.12 Nordea AB underperform Exane-BNP Paribas SA
20.11.12 Nordea AB underperform Exane-BNP Paribas SA