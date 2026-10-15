AKTIE IM FOKUS: Nordea unter Druck
Werte in diesem Artikel
HELSINKI (dpa-AFX Broker) - Nordea-Aktien (Nordea Bank Abp Registered) sind am Donnerstag im frühen Handel unter Druck gekommen. Die Aktie fiel nach Quartalszahlen und Neuigkeiten zum Thema Aktienrückkauf um 5,4 Prozent. Sie setzte damit den kurzfristigen Abwärtstrend fort und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.
Die Zahlen hätten mehr oder minder im Rahmen der Erwartungen gelegen, betonten die Analysten von Jefferies. Auch die Kostenkontrolle bleibe solide.
Allerdings hat die Bank im Rahmen des Quartalsberichts angekündigt, wegen der derzeit laufenden Überprüfung der Kapitalbasis durch die Europäische Zentralbank (EZB) zunächst keine weiteren eigenen Aktien zurückzukaufen./mf/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordea
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordea
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen