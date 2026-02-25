DAX25.337 +0,2%Est506.160 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 +0,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin56.659 -0,9%Euro1,1802 ±0,0%Öl71,91 +1,4%Gold5.180 ±-0,0%
AKTIE IM FOKUS: Nordex im Aufwind - Positive Analystenkommentare treiben an

27.02.26 11:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
44,00 EUR 2,58 EUR 6,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank positiver Analystenkommentare haben die Aktien von Nordex am Freitag ihre jüngste Rally schwungvoll fortgesetzt. Die Papiere des Hamburger Windturbinenbauers zogen in der Spitze auf bis zu 44,28 Euro an und erreichten so den höchsten Stand seit Mai 2002. Zuletzt stand ein Plus von gut fünf Prozent auf rund 44 Euro zu Buche, womit die Papiere zu den besten Werten im MDAX zählten. Der Index der mittelgroßen Werte stieg um 0,5 Prozent.

Die Signale der Hamburger seien positiv, sowohl für 2026 als auch längerfristig, schrieb Analyst John Kim von Deutsche Bank Research in einem Resümee zum am Mittwoch vorgelegten Geschäftsbericht. Der Experte erhöhte sein Kursziel für Nordex ebenso wie der Fachmann Ajay Patel von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die spanische Bank Santander gab ihre neutrale Einstellung zu den Papieren auf und stufte sie auf "Outperform" hoch./la/jha/

