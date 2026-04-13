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AKTIE IM FOKUS: Nordex schwach - Gewinnmitnahmen nach Abstufung

14.04.26 11:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
44,92 EUR -0,88 EUR -1,92%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nordex hat am Dienstag nach Auftragszahlen und einer Abstufung unter Gewinnmitnahmen gelitten. Mit einem Minus von 1,9 Prozent auf 44,66 Euro zählten die Aktien des Windturbinenherstellers am späten Vormittag zu den wenigen Verlierern in einem freundlichen Gesamtmarkt. Im bisherigen Jahresverlauf stehen immer noch ein Kursgewinn von 53 Prozent sowie einer der vorderen MDAX-Plätze zu Buche.

Nach dem Rekordhoch von 47,22 Euro aus der vergangenen Woche spricht das Analysehaus MWB Research nun eine Verkaufsempfehlung aus. Experte Leon Mühlenbruch attestierte Nordex trotz eines Rückgangs einen soliden Auftragseingang für das erste Quartal. Dies spiegele eine Rückkehr zu einem saisontypischeren Muster nach einem außerordentlich guten Jahr wider. Die Ziele des Unternehmens für 2026 erschienen dank des hohen Auftragsbestands erreichbar. Doch angesichts der jüngsten Kursrally werde er für die Aktien vorsichtiger, begründete Mühlenbruch seine Neubewertung.

Nordex berichtete am Dienstag, das Neugeschäft ohne Service sei von knapp 2,2 Gigawatt im Vorjahresquartal auf knapp 1,9 Gigawatt gesunken. Ein weiterer Börsianer wertete diese Auftragsentwicklung ebenfalls gelassen. Er erinnerte daran, dass Nordex für den Jahresauftakt bereits einen Rückgang des Auftragseingangs signalisiert habe./gl/tih/jha/

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