AKTIE IM FOKUS: Nordex stabilisieren sich weiter - Händler: Eckdaten überzeugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Aktien des Windkraftanlagenbauers Nordex zeichnet sich am Freitag nach Eckzahlen für 2020 eine weitere Stabilisierung ab. Sie stiegen am Morgen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) um rund ein halbes Prozent auf 20,20 Euro. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von einer besser als gedachten Geschäftsentwicklung. Das sollte die Aktien nach dem jüngsten Rückschlag zumindest ein Stück weit stützen.

So hatten die Nordex-Papiere Anfang Januar im Sog des Erneuerbare-Energien-Booms an der Börse mit 27,44 Euro ein Hoch seit 2016 erreicht. Zuletzt hatten die Anleger dann aber bei 2020 stark gelaufenen Aktien erst einmal Kasse gemacht und verstärkt auf klassische Werte gesetzt, die im Zuge einer Konjunkturerholung nach der Corona-Krise als größere Profiteure gesehen werden./mis/jha/