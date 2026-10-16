AKTIE IM FOKUS: Nordex steigen deutlich - Geschäftsentwicklung überzeugt

16.10.26 08:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Anhebung der Prognose und ein besser als erwartet gelaufenes Quartal verleihen den Papieren von Nordex am Freitag Rückenwind. Auf Tradegate sprangen sie im vorbörslichen Handel um 8,6 Prozent auf 37,87 Euro nach oben im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Das jüngst etwas eingetrübte Chartbild könnte sich nun wieder aufhellen, wenn es gelingt, im Xetra-Handel die 21-Tage-Linie zu überwinden.

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Ein Händler sprach von einer beeindruckenden Entwicklung des Windturbinenbauers im dritten Jahresviertel. Die neuen Unternehmensziele lägen zudem über den Erwartungen am Markt. Nordex habe beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen selbst die optimistischsten Erwartungen noch überboten, schrieb Analyst Constantin Hesse von Jefferies zu den Zahlen für das dritte Quartal./ajx/jha/