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AKTIE IM FOKUS: Nordex weiter erholt nach Auftragseingang

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Aktien
Nordex AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Nordex dürften sich am Montag nach überraschend guten Auftragseingängen von ihrem in der Vorwoche erreichten tiefsten Stand seit Ende Februar weiter erholen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen die Titel des Windturbinenherstellers 4 Prozent auf 36,85 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag, als sie bereits 3 Prozent höher aus dem Handel gegangen waren.

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Die Norddeutschen nahmen im dritten Quartal deutlich mehr Bestellungen in die Bücher als ein Jahr zuvor. Der durchschnittliche Verkaufspreis ging jedoch zurück. "Unser Auftragseingang wird zunehmend internationaler, und das dritte Quartal bestätigt diese Entwicklung", sagte Unternehmenschef José Luis Blanco.

Der Anstieg des Ordereingangs erscheine enorm, auch wenn die Hinweise des Unternehmens während der vergangenen Monate auf die Auftragslage bereits eine solche Entwicklung hätten erahnen ließen, sagte ein Händler. Der Anstieg sollte die gesunkenen Verkaufspreise überkompensieren./ajx/mis

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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