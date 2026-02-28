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AKTIE IM FOKUS: Norma sacken vorbörslich ab - Vorsichtiger Ausblick

31.03.26 08:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
16,40 EUR -0,54 EUR -3,19%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Norma Group (NORMA Group SE) haben am Dienstag im vorbörslichen Handel nach einem verhaltenen Ausblick des Autozulieferers den Rückwärtsgang eingelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie im Vergleich zum Xetra-Schluss um 8,0 Prozent auf 15,74 Euro ab. In den vergangenen fünf Handelstagen hatten die Papiere noch um fast 14 Prozent zugelegt.

Der Verbindungstechnikhersteller setzte sich für das laufende Jahr vorsichtige Wachstumsziele. Der Umsatz könnte um bis zu zwei Prozent zulegen, im schlechten Fall aber auch stagnieren, hieß es. Analysten hatten mit einem Erlösplus im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet. Die Dividende soll von 40 auf 14 Cent je Aktie sinken. Die vorläufigen Zahlen bestätigte das Unternehmen./edh/jha/

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Analysen zu NORMA Group SE

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18.02.2026NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
18.02.2026NORMA Group SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2025NORMA Group SE BuyWarburg Research
05.11.2025NORMA Group SE KaufenDZ BANK
05.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
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05.11.2025NORMA Group SE AddBaader Bank
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18.02.2026NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025NORMA Group SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2020NORMA Group SE ReduceOddo BHF
29.04.2020NORMA Group SE ReduceHSBC
15.10.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
23.08.2019NORMA Group SE UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
26.06.2019NORMA Group SE ReduceOddo BHF

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