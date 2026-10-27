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AKTIE IM FOKUS: Novartis steigt vorbörslich gegen den Trend - Prognoseerhöhung

Werte in diesem Artikel
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Novartis AG
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ZÜRICH (dpa-AFX) -

Novartis-Aktie steigt gegen den Trend - Prognoseerhöhung

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Die Novartis-Aktien haben am Dienstag einer Erhöhung des Gewinnausblicks durch den Pharmakonzern im vorbörslichen Handel gegen den schwächeren Markttrend zugelegt. Im Handel bei Julius Bär stieg der Aktienkurs um 1,2 Prozent auf 129,05 Franken.

Mit den Resultaten des dritten Quartals schnitt Novartis beim Umsatz in etwa wie erwartet ab und übertraf mit dem Gewinn die Durchschnittsschätzung der Analysten. In ihren ersten Kommentaren verweisen die Experten vor allem auf niedrigere Kosten als wichtigsten Treiber. Gleichwohl war die Erhöhung des Gewinnausblicks am Markt bereits mehr oder weniger erwartet worden.

Dank einer überraschend guten Entwicklung der Margen habe der Pharmakonzern den Ausblick für den operativen Gewinn anheben können, schrieb etwas Justin Smith von Bernstein Research in einer ersten Reaktion.

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Dass die Schweizer die Phase-III-Studie mit Remibrutinib bei generalisierter Myasthenia gravis (gMG) eingestellt haben, überrasche zwar, allerdings seien die Markterwartungen in dieser Indikation nicht sonderlich hoch gewesen./mis/hr/uh/AWP/mis/zb

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Datum Rating Analyst
09:06 Novartis Market-Perform Bernstein Research
26.10.26 Novartis Neutral UBS AG
26.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
26.10.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
23.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets

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