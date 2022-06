AKTIE IM FOKUS: Novavax gefragt auf Tradegate - FDA-Berater empfehlen Impfstoff

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Novavax sind am Mittwochmorgen nach einem positiven Votum der FDA-Berater sehr gefragt gewesen. Die Anteilsscheine des Impfstoffherstellers sprangen auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem dortigen Vortagesniveau um 18,5 Prozent an auf 54,60 Euro. Sie landeten damit erstmals seit Ende 2021 wieder über der 50-Tage-Linie, nachdem sie am Freitag fast wieder am Tiefststand seit zwei Jahren gelandet waren.

Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich für eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff NVX-COV2373 für Erwachsene ausgesprochen. Meist folgt die FDA der Empfehlung ihrer Berater. In Deutschland ist das Serum bereits seit Ende Februar verfügbar. Es basiert auf einem klassischeren Verfahren als die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer (BioNTech (ADRs)) und Moderna, weswegen es als mögliche Alternative für Menschen angesehen wird, die diese skeptisch sehen./ag/zb

