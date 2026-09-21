AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk am Kapitalmarkttag unter Druck

21.09.26 11:28 Uhr

KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Novo Nordisk sind zu Wochenbeginn während des Kapitalmarkttages in London zwischenzeitlich um fast acht Prozent auf 260 Kronen abgesackt. Damit landeten die Papiere des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate wieder auf dem tiefsten Niveau seit April. Gegen Mittag konnte das Papier den Verlust etwas reduzieren, lag mit rund 270 Kronen aber immer noch vier Prozent im Minus.

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Bis 2030 werde zwar ein durchschnittliches Wachstum auf Augenhöhe mit der Konkurrenz avisiert, so der Marktteilnehmer. Das seien aber die Jahre vor der Patentklippe des Wirkstoffs Semaglutid, die ein wichtiger Sorgenfaktor bleibe. Die Skeptiker monierten zudem die Bewertung.

Einem Börsianer zufolge gab es zunächst nichts, was die schon länger negative Grundstimmung bessert. Das Papier hat seit Juni 2024 einen schweren Stand am Finanzmarkt. Damals war die Aktie im Zuge des Booms um die Abnehmmedikamente und der massiven Rally der Novo-Nordisk- und Lilly-Papiere zeitweise über die Marke von 1.000 Kronen geklettert.

Mit einem Börsenwert von umgerechnet mehr als 500 Milliarden Euro war Novo Nordisk im Sommer 2024 das wertvollste Unternehmen Europas. In den Monaten und Jahren danach stürzte die Aktie wegen verfehlter Forschungserwartungen, eines massiven Preisdrucks auf dem US-Markt, der Aufholjagd der Konkurrenz und mehrerer Umsatz- und Gewinnwarnungen massiv ab. Derzeit liegt der Kurs fast 75 Prozent unter dem Rekordhoch.

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Derzeit kommt das Unternehmen nur noch auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 160 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der Börsenwert des US-Konzerns Lilly zog seit Ende Juni 2024 um mehr als ein Viertel auf knapp 1,1 Billionen Dollar oder rund 940 Milliarden Euro an./ag/stk/zb

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