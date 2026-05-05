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AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk erholen sich nach zuversichtlicherem Ausblick

06.05.26 11:26 Uhr

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Kurserholung von Novo Nordisk hat sich am Mittwoch nach überraschend starken Quartalszahlen und höheren Jahreszielen schwungvoll fortgesetzt. Kurzzeitig sprang die Aktie des Diabetes-Spezialisten auf fast 312 dänische Kronen auf den höchsten Stand seit dem 19. Februar. Zuletzt ging es in Kopenhagen am Vormittag um knapp 7 Prozent auf 305 Kronen nach oben.

Zum Handelsstart ließ das Papier die 90-Tage-Durchschnittslinie hinter sich, die als ein wichtiger mittelfristiger Trendindikator gilt. Die 200-Tage-Linie bei knapp 319,60 Kronen ist nun wieder in Reichweite gerückt.

Vor allem der erfolgreichen Markteinführung der Pillenform des Gewichtssenkers Wegovy war es zu verdanken, dass Novo Nordisk nun zuversichtlicher ist, was den bereinigten Umsatz und auch das bereinigte operative Ergebnis zu konstanten Wechselkursen im laufenden Jahr betrifft. Die für beide Kennziffern erwarteten Rückgänge sollen nun geringer ausfallen.

Trotz der Kurserholung zeigten sich Analysten vorsichtig. Michael Leuchten von Jefferies etwa sieht in den geänderten Prognosen keinen echten Kurstreiber. Auch James Quigley von Goldman Sachs schrieb, dass die verbesserten Jahresziele bereits von den Markterwartungen vorweggenommen würden. Dagegen zeigte sich Richard Vosser von JPMorgan durchaus beeindruckt. Er lobte die stärker als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und auch den etwas positiveren Ausblick, der die Konsensschätzungen untermauere.

Novo Nordisk, deren Aktie zwischen 2023 bis Mitte 2024 einen sehr starken Lauf hatte, begann damals vom Erfolg seiner Abnehmmittel zu profitieren. Nach dem Erreichen eines Rekordhochs von über 1.000 Kronen jedoch ging es nahezu kontinuierlich abwärts. Anfang März dieses Jahres fiel der Kurs mit gut 224 Kronen auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2021. Ein verstärkter Wettbewerb und Preisdruck bei Abnehmmedikamenten durch Eli Lilly oder zuletzt auch den Telemedizinanbieter Hims & Hers (HimsHers Health), der kostengünstigere Kopien anbot, zählten ebenso zu den Gründen wie Rückschläge in der Pipeline der Dänen und gesenkte Jahresziele.

Mittlerweile könnte die Aktie von Novo Nordisk aber einen Boden gebildet haben. Seit knapp zwei Wochen ging es fast kontinuierlich aufwärts, das Kursplus seither beläuft sich auf nun bereits 25 Prozent./ck/bek/stk

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