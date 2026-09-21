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AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk unter Druck - Mittelfristziele enttäuschen

KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Novo Nordisk sind zu Wochenbeginn während des Kapitalmarkttages in London zwischenzeitlich um fast acht Prozent auf 260 Kronen abgesackt. Damit landeten die Papiere des dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate wieder auf dem tiefsten Niveau seit April. Zuletzt lagen die Papiere noch mit fünf Prozent im Minus.

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Bis 2030 werde zwar ein durchschnittliches Wachstum auf Augenhöhe mit der Konkurrenz avisiert, erklärte ein Marktteilnehmer. Das seien aber die Jahre vor der Patentklippe des Wirkstoffs Semaglutid, die ein wichtiger Sorgenfaktor bleibe. Die Skeptiker monierten zudem die Bewertung der Aktie.

Damit gab es dem Börsianer zufolge zunächst nichts, was die schon länger negative Grundstimmung bessert. Novo-Aktien haben seit Juni 2024 einen schweren Stand am Finanzmarkt. Damals waren sie im Zuge des Booms um Abnehmmedikamente und der massiven Rally der Novo-Nordisk- und Lilly-Papiere zeitweise über die Marke von 1.000 Kronen geklettert.

Mit einem Börsenwert von umgerechnet mehr als 500 Milliarden Euro war Novo Nordisk im Sommer 2024 das wertvollste Unternehmen Europas. In den Monaten und Jahren danach stürzte die Aktie wegen verfehlter Forschungserwartungen, eines massiven Preisdrucks auf dem US-Markt, der Aufholjagd der Konkurrenz und mehrerer Umsatz- und Gewinnwarnungen massiv ab. Derzeit liegt der Kurs fast 75 Prozent unter dem Rekordhoch.

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Damit kommt das Unternehmen nur noch auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 160 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der Börsenwert des US-Konzerns Lilly zog seit Ende Juni 2024 um mehr als ein Viertel auf knapp 1,1 Billionen Dollar oder rund 940 Milliarden Euro an.

Analyst James Quigley von der Investmentbank Goldman Sachs monierte in seiner ersten Reaktion auf die Pressemeldung zum Kapitalmarkttag die unter den Markterwartungen liegende Gewinnmarge bis 2030 und fehlende Klarheit bezüglich des voraussichtlichen Tempos beim Patentauslauf von Semaglutid. Beides sei zunächst enttäuschend, auch wenn es im Verlauf der Veranstaltung noch Details geben könnte./ag/zb/mis/stk

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Datum Rating Analyst
14:11 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:41 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
11.09.26 Novo Nordisk Underweight Morgan Stanley

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