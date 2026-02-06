DAX24.745 +0,1%Est506.000 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -3,7%Nas23.031 +2,2%Bitcoin57.907 -2,9%Euro1,1858 +0,4%Öl68,25 +0,2%Gold4.997 +0,8%
AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk weiter erholt - Keine Wegovy-Kopie von Him and Hers

09.02.26 10:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
905,80 EUR 18,30 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hims & Hers Health
16,64 EUR -2,86 EUR -14,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der Rückzug einer Nachahmer-Kopie zur Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk durch das US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers Health (HimsHers Health) hat den Kurs von Novo Nordisk am Montag nach oben getrieben. An der Börse von Kopenhagen stiegen die Aktien des Pharmakonzerns um gut acht Prozent auf 320 dänische Kronen und setzten die am Freitag begonnene Erholung fort. Papiere von Hims & Hers Health sackten hingegen im frühen vorbörslichen US-Handel um fast 16 Prozent ab.

Hims and Hers Health teilte auf der Social-Media-Plattform X mit, keine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk auf den Markt zu bringen. Zuvor hatte die US-Gesundheitsbehörde angekündigt, gegen solche Kopien vorzugehen.

Für Novo Nordisk sei der Rückzug von Hims & Hers Health im Zusammenhang mit dem Vorgehen der US-Gesundheitsbehörde zwar eine Erleichterung, schrieb Analyst Graham Parry von der Citigroup. Allerdings dürften der Absatz und auch die Preise für das Abnehmmedikament im laufenden Jahr unter Druck geraten.

Am vergangenen Donnerstag waren sowohl Novo Nordisk als auch die Aktien der US-Konkurrentin Eli Lilly stark unter Druck geraten. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Hims and Hers eine Wegovy-Nachahmerpille zu einem deutlich niedrigeren Preis als den des Originals auf den Markt bringen wolle.

Eli Lilly dürften sich laut vorbörslicher Indikation am Montag ebenfalls weiter erholen./bek/lew/mis

In eigener Sache

Eli Lilly dürften sich laut vorbörslicher Indikation am Montag ebenfalls weiter erholen./bek/lew/mis

