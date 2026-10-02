AKTIE IM FOKUS: Nvidia auf Rekordhoch - Marktwert nahe sechs Billionen Dollar

02.10.26 17:40 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - In dem wieder deutlich aufgehellten Umfeld für Technologiewerte haben die Aktien des Chipherstellers NVIDIA am Freitag einen Höchststand erklommen. Die Papiere des Chipherstellers bauten ihre jüngsten Gewinne aus und stiegen zuletzt um 1,6 Prozent auf knapp 235 US-Dollar. Der Tech-Index NASDAQ 100, der ebenfalls auf Rekordniveau notiert, legte um 0,9 Prozent zu.

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Der Kursanstieg wurde in den letzten Wochen durch die Zuversicht beflügelt, dass KI-Agenten wie "Muse" von der Facebook-Mutter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) die Nachfrage nach Halbleitern ankurbeln könnten. Die Aktien erhielten einen weiteren Schub, nachdem Nvidia am Montag bekannt gegeben hatte, dass es den Umfang seines Aktienrückkaufprogramms um die Rekordsumme von 150 Milliarden US-Dollar erhöhen werde. Damit steuert Nvidia als aktuell teuerstes börsennotiertes Unternehmen der Welt auf eine Marktkapitalisierung von mittlerweile sechs Billionen Dollar zu.

Das Votum der Analysten zu Nvidia ist recht eindeutig: Von den 82 von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten raten 79 zum Kauf der Aktien. 2 Analysten empfehlen Anlegern, erst einmal an der Seitenlinie zu verharren, und ein Fachmann plädiert für einen Verkauf der Titel./la/he