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AKTIE IM FOKUS: Nvidia legt deutlich zu - Starker Ausblick des KI-Titans

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Aktien
NVIDIA Corp.
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FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Ausblick von NVIDIA sind die Aktien des KI-Konzerns am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate stark gesucht. Die Papiere des KI-Konzerns legten gegenüber ihrem Nasdaq-Schlussniveau um 5,5 Prozent zu und waren dabei mit Abstand aktivster Wert.

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Analyst Stacy Rasgon von der Investmentbank Bernstein sprach von einer starken Rückmeldung eines "Titans". Er spielte damit auf die Führungsrolle und Signalwirkung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) an. Der Ausblick habe die Erwartungen klar übertroffen. Bemerkenswert seien vor allem die deutlich optimistischeren Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2027/28.

Rasgon hob sein Kursziel auf 400 Dollar und signalisiert damit fast noch einmal Verdopplungspotenzial für die Aktien, die im Jahr 2022 noch für rund 11 Dollar zu haben waren. Goldman Sachs zog das Kursziel immerhin auf 300 Dollar an./ag/stk

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DatumRatingAnalyst
08:36 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
08:01 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
20.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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