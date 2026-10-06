AKTIE IM FOKUS: Nvidia mit Rekordhoch - Marktwert nahe sechs Billionen Dollar

06.10.26 15:58 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von NVIDIA haben ihren jüngsten Rekordkurs am Dienstag mit einem weiteren Höchststand fortgesetzt. Die Papiere des KI-Chipherstellers stiegen im frühen Handel um 1,9 Prozent bis auf 243,37 US-Dollar. Zuletzt betrug das Kursplus 1,2 Prozent bei 241,80 Dollar. Damit steuert Nvidia als aktuell teuerstes börsennotiertes Unternehmen der Welt auf eine Marktkapitalisierung von mittlerweile 6 Billionen Dollar zu. Geknackt werden dürfte die Marke bei einem Kurs von knapp 249 Dollar.

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Der Kursanstieg wurde in den letzten Wochen durch die Zuversicht beflügelt, dass KI-Agenten wie "Muse" von der Facebook-Mutter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) die Nachfrage nach Halbleitern ankurbeln könnten. Die Nvidia-Aktien profitierten zudem von einem soliden Umsatzausblick des Unternehmens. Sie erhielten einen weiteren Schub, nachdem Nvidia vergangene Woche bekannt gegeben hatte, dass es den Umfang seines Aktienrückkaufprogramms um die Rekordsumme von 150 Milliarden US-Dollar erhöhen werde.

"Nvidia ist sowohl aus Wachstums- als auch aus Wertperspektive attraktiv und scheint ein sicherer Hafen vor den möglichen Schäden zu sein, die höhere Zinsen der Wirtschaft zufügen könnten", sagte Marktexperte Jim Awad von Clearstead Advisors.

Für das laufende Jahr steht bislang ein Nvidia-Kursgewinn von rund 30 Prozent zu Buche. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Aktie Ende März noch mehr als 10 Prozent im Minus lag, da Anleger die Ausgaben in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur infrage gestellt hatten.

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Seitdem hat sich die Stimmung in Bezug auf die KI-Landschaft gewendet. Nun stehen eher existenzielle Fragen zu den potenziellen Gefahren, die sie für die Menschheit birgt, im Mittelpunkt der Diskussion./edh/la/nas