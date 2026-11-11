AKTIE IM FOKUS: Nvidia sackt nach Bericht über Chefablösung nachbörslich ab

12.11.26 00:37 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nvidia-Aktien (NVIDIA) haben in der Nacht auf Donnerstag wegen eines "WSJ"-Berichts über eine möglicherweise bevorstehende Abberufung von Unternehmenschef Jensen Huang kräftig nachgegeben. Der Kurs der Aktie des Halbleiterherstellers sackte kurz nach Mitternacht um bis zu neun Prozent auf 158 Dollar und damit auf das niedrigste Niveau seit Mitte 2025 ab.

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Das Nvidia-Verwaltungsgremium wird einem Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) zufolge bereits am Donnerstag zusammenkommen, um über die Zukunft von Huang zu beraten. Dabei könnte der Unternehmensmitgründer Huang abberufen werden. Huang gilt als eines der prägendsten Gesichter des KI-Booms der vergangenen Jahre. Eine Abberufung könnte den Halbleiterkonzern in eine Führungskrise stürzen.

Seit Bekanntwerden der Affäre mit der vermeintlichen chinesischen Spionin am Wochenende sank der Nvidia-Kurs bis zum Handelsende am Mittwoch um sieben Prozent. Damit nahm die jüngste Talfahrt des Papiers weiter Fahrt auf. Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 240 Dollar Anfang Oktober ging es bereits um fast 30 Prozent nach unten. Der Börsenwert fiel seitdem von knapp sechs Billionen Dollar auf nur noch rund 4,2 Billionen Dollar./zb