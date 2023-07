AKTIE IM FOKUS: Nvidia steigen weiter und erreichen im starken Umfeld Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von NVIDIA haben am Donnerstag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft und ein Rekordhoch erreicht. Zuletzt stand ein Plus von 4,50 Prozent auf 458,76 US-Dollar zu Buche. Damit zählten sie zu den besten Werten im Techwerte-Index NASDAQ 100. Dieser zog um 1,8 Prozent an.

Die Nvidia-Papiere profitierten damit weiter von einem Pressebericht vom Vortag, wonach der weltweit teuerste Halbleiterkonzern beim bevorstehenden Börsengang des Chipdesigners Arm als Ankerinvestor agieren könnte.

Zudem hatte Nvidia ebenfalls am Mittwoch mit einem angekündigten Investment in Höhe von 50 Millionen US-Dollar in die Pharmafirma Recursion Pharmaceuticals (Recursion Pharmaceuticals, A) für Furore gesorgt. Damit soll die Entwicklung von Modellen des Biotech-Unternehmens für die Arzneimittelforschung auf Basis von Künstlicher Intelligenz beschleunigt werden. Die Aktien von Recursion Pharmaceuticals waren am Mittwoch zeitweise um 121 Prozent in die Höhe geschnellt und gewannen nun 4 Prozent./la/he