AKTIE IM FOKUS: OHB sacken nach Auftaktgewinnen ab - Ergebnis enttäuscht

12.11.26 10:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - OHB sacken nach Auftaktgewinnen ab - Ergebnis enttäuscht Trotz bestätigter Jahresziele ist die OHB(OHB SE)-Aktie am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen unter Druck geraten. Zuletzt büßte das Papier des Raumfahrtunternehmens knapp 6 Prozent auf 199,20 Euro ein und sackte damit unter die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die es erst kürzlich wieder überwunden hatte.

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JPMorgan-Analyst David Perry hob hervor, dass das bereinigte operative Ergebnis des dritten Quartals 7 Prozent unter dem Analystenschnitt (Konsens) herausgekommen sei. Ebenso liege der bereinigte freie Cashflow unter dem Konsens. Er hatte Kursverluste deshalb bereits erwartet und erhofft sich nun nähere Erläuterungen zu den Zahlen während der Telefonkonferenz an diesem Nachmittag.

Zugleich wies der Experte in seinem Kommentar aber darauf hin, dass OHB langfristig angelegte Programme verfolge, weshalb die Quartalszahlen starken Schwankungen unterliegen können./ck/ajx/mis