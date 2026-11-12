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AKTIE IM FOKUS: OHB sacken nach Auftaktgewinnen ab - Ergebnis enttäuscht

Werte in diesem Artikel
Aktien
OHB SE
228.00 EUR 19.00 EUR 9.09 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - OHB sacken nach Auftaktgewinnen ab - Ergebnis enttäuscht Trotz bestätigter Jahresziele ist die OHB(OHB SE)-Aktie am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen unter Druck geraten. Zuletzt büßte das Papier des Raumfahrtunternehmens knapp 6 Prozent auf 199,20 Euro ein und sackte damit unter die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die es erst kürzlich wieder überwunden hatte.

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JPMorgan-Analyst David Perry hob hervor, dass das bereinigte operative Ergebnis des dritten Quartals 7 Prozent unter dem Analystenschnitt (Konsens) herausgekommen sei. Ebenso liege der bereinigte freie Cashflow unter dem Konsens. Er hatte Kursverluste deshalb bereits erwartet und erhofft sich nun nähere Erläuterungen zu den Zahlen während der Telefonkonferenz an diesem Nachmittag.

Zugleich wies der Experte in seinem Kommentar aber darauf hin, dass OHB langfristig angelegte Programme verfolge, weshalb die Quartalszahlen starken Schwankungen unterliegen können./ck/ajx/mis

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Datum Rating Analyst
10:01 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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