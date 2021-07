AKTIE IM FOKUS: Optimismus von Aixtron steckt die Anleger an

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Plus -- VW hebt Ausblick für operative Rendite erneut an -- Stahlboom treibt Gewinne bei Klöckner & Co -- AIXTRON, MorphoSys, HeidelbergCement, Shell, Facebook, PayPal, Ford im Fokus

Chipboom treibt Infineon-Konkurrenten STMicro an. Lloyds hebt nach hohem Quartalsgewinn Jahresziel an. Vivendi steigert Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr. Uber bringt Essenlieferdienst Eats auch nach Frankfurt und München. 5G-Nachfrage kurbelt Geschäft bei QUALCOMM an. Airbus hebt nach starkem Quartal Prognose an. Spanische Telefonica hebt Prognose leicht an. Danone steigert Nettogewinn im 1. Halbjahr.