AKTIE IM FOKUS: Optimismus von Suse bestätigt die positive Kurstendenz

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Ex-Bundesbankchef Weidmann soll Aufsichtsratschef bei der Commerzbank werden -- Bob Iger kommt zu Disney zurück -- HelloFresh, SUSE, Airbus im Fokus

BVB: Watzke spricht Terzic und Kehl trotz bisher durchwachsener Saison das Vertrauen aus - Reus hofft auf Comeback im Januar. Barclays hebt Kursziel für Software AG an. Julius Bär sieht sich auf Kurs zu Ertragszielen. Politische Einigung bei Luftkampfsystem FCAS erzielt. Eurowings verdoppelt Flotte am Flughafen BER und baut Flugprogramm aus. Finnair streicht wegen Streiks am Sonntag und Montag rund.